De Boer: mentaal probleem bij Inter

ANP De Boer: mentaal probleem bij Inter

MILAAN - De Italiaanse kranten weten het zeker: het avontuur van Frank de Boer bij Internazionale is al weer voorbij. De ploeg van De Boer incasseerde zondag bij Sampdoria al de vijfde nederlaag van dit seizoen in de Serie A (1-0). Zelf wilde de Nederlandse trainer niet ingaan op vragen over zijn wankele positie. ,,Vraag dat maar aan het bestuur'', zei De Boer, die in augustus een driejarig contract tekende bij Inter.

Door ANP - 31-10-2016, 10:07 (Update 31-10-2016, 10:07)

De positie van de 46-jarige trainer staat onder grote druk. Steun krijgt hij amper, ook niet van de spelers. Zo weigerde spits Éder zondag De Boer een hand te geven nadat hij was gewisseld.

De Nederlandse oud-international was in zijn nabeschouwing kritisch op zijn spelers. De Boer sprak van een mentaal probleem. ,,In de eerste helft speelden we ver onder ons kunnen. Ik zag geen karakter en geen vertrouwen'', bromde De Boer. ,,In de rust ben ik boos geworden en daarna stond er een ander team op het veld. We moeten echter ook zo starten. Het is een mentaal probleem en dat kan ik niet accepteren, want we hebben genoeg kwaliteiten.''