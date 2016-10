Robben komt 'thuis' in Eindhoven

ANP Robben komt 'thuis' in Eindhoven

MÜNCHEN - Zonder de geblesseerde Javi Martinez, maar wel met Arjen Robben aan boord vloog Bayern München maandagochtend naar Eindhoven. De Nederlandse aanvaller kijkt uit naar zijn terugkeer in het Philips Stadion, waar hij tussen 2002 en 2004 voor PSV voetbalde.

Door ANP - 31-10-2016, 11:06 (Update 31-10-2016, 11:06)

,,Dit wordt de eerste keer sinds ik in het buitenland speel, dat ik naar Nederland ga voor een wedstrijd in de Champions League. En dan gelijk tegen mijn oude club'', zei Robben voor vertrek. ,,Ik ga dinsdagavond genieten in Eindhoven. Ik heb er heel veel zin in, Eindhoven voelt voor mij een beetje als thuis. Ik heb twee goede jaren gehad bij PSV, die heel belangrijk waren voor mijn ontwikkeling. Het wordt een weerzien met veel oude bekenden.''

De aanvoerder van het Nederlands elftal deed zijn oude club twee weken geleden pijn in München. Robben nam toen één van de vier doelpunten van Bayern München voor zijn rekening (4-1). ,,Hopelijk wordt het nu weer een goede wedstrijd. We moeten winnen, we willen namelijk eerste worden in de groep.''