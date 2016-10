Real Madrid raakt Pepe kwijt

ANP Real Madrid raakt Pepe kwijt

MADRID - Real Madrid moet het voorlopig stellen zonder Pepe. De Portugese verdediger kampt met een spierblessure, zaterdag opgelopen tijdens de gewonnen competitiewedstrijd bij Alavés (1-4). Pepe moest zich al halverwege de eerste helft laten vervangen.

Door ANP - 31-10-2016, 12:18 (Update 31-10-2016, 12:18)

Uit medisch onderzoek bleek maandag dat de verdediger, die dit jaar met Real Madrid de Champions League won en daarna met Portugal de Europese titel veroverde, een spier in zijn linkerbeen heeft beschadigd. Onduidelijk is hoe lang Pepe daarmee aan de kant staat. Hij mist woensdag in ieder geval de uitwedstrijd in de Champions League tegen Legia Warschau, die achter gesloten deuren wordt gespeeld.