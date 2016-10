Feyenoord woensdag in beker, Ajax dag later

ZEIST - De achtste finale in het KNVB-bekertoernooi tussen Feyenoord en ADO Den Haag wordt woensdag 14 december gespeeld. De aftrap in De Kuip is om 20.45 uur, maakte de KNVB maandag bekend. Ajax gaat een dag later op bezoek bij SC Cambuur. Die wedstrijd begint om 18.30 uur.

Door ANP - 31-10-2016, 16:43 (Update 31-10-2016, 16:43)

De loting van de achtste finales werd donderdag verricht, maar het speelschema was toen nog niet bekendgemaakt.

Het volledige speelschema ziet er als volgt uit: Dinsdag 13 december, 18.30 uur: FC Volendam - VVSB, 20.45 uur: IJsselmeervogels - sc Heerenveen; woensdag 14 december, 18.30 uur: PEC Zwolle - FC Utrecht, 20.00 uur: AZ - ASWH, Vitesse - Jodan Boys, 20.45 uur: Feyenoord - ADO Den Haag; donderdag 15 december, 18.30 uur: SC Cambuur - Ajax, 20.45 uur: Heracles Almelo - Sparta Rotterdam.