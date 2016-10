Chiellini paar weken aan de kant bij Juventus

ANP Chiellini paar weken aan de kant bij Juventus

TURIJN - Juventus kan de komende wedstrijden verdediger Giorgio Chiellini niet opstellen. De international viel zaterdag in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Napoli na veertig minuten uit met een blessure. Uit onderzoek bleek maandag dat zijn rechterheup licht beschadigd is.

Door ANP - 31-10-2016, 18:55 (Update 31-10-2016, 18:55)

De 32-jarige Chiellini doet sowieso woensdag niet mee in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon in de Champions League, en ook ontbreekt hij zondag in het uitduel met Chievo Verona in de Serie A. Juventus verwacht dat Chiellini na de interlandperiode, halverwege november, weer aan kan sluiten bij de groep.

Italië speelt zaterdag 12 november in de WK-kwalificatie de uitwedstrijd tegen Liechtenstein.