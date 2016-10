PSV strijdt voor laatste kans tegen Bayern

EINDHOVEN - Als PSV net als vorig seizoen de achtste finales van de Champions League wil halen, moet de club dinsdag de thuiswedstrijd tegen Bayern München winnen. Een kleine twee weken terug verloor PSV in München met 4-1 van Bayern, dat na drie speelronden op de tweede plaats staat in groep D met zes punten. Koploper Atlético Madrid heeft negen punten, PSV en FK Rostov hebben allebei één punt. De nummers een en twee gaan door naar de volgende ronde, de nummer drie mag na de winterstop verder in de Europa League.

1-11-2016

Tegen Bayern kan PSV niet beschikken over Jeroen Zoet. De doelman is nog niet hersteld van de spierblessure die hem de afgelopen drie wedstrijden al aan de kant hield. Remko Pasveer zal Zoet opnieuw vervangen en maakt op 32-jarige leeftijd zijn debuut in de Champions League. Naast Zoet ontbreken ook Jürgen Locadia, Siem de Jong en Luciano Narsingh.

Bayern München wil graag als eerste eindigen in de poule. Trainer Carlo Ancelotti is daarom niet van plan spelers te sparen, liet hij maandag weten. Oranje-international en voormalig PSV'er Arjen Robben is een van de mensen in vorm bij Bayern.