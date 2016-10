Klose stopt en wordt assistent van Löw

FRANKFURT - Miroslav Klose is definitief gestopt als profvoetballer. De 38-jarige topscorer aller tijden van het Duits elftal is dinsdag als stagiair toegevoegd aan de staf van bondscoach Joachim Löw en heeft daarmee zijn actieve carrière beëindigd. Zijn laatste club was Lazio Roma, waar hij afgelopen zomer vertrok.

Door ANP - 1-11-2016, 13:08 (Update 1-11-2016, 13:08)

Klose maakt bij de interlands van 11 november tegen San Marino en 15 november tegen Italië voor het eerst deel uit van de staf. De spits gaat bij de Duitse bond DFB een stagetraject doorlopen met als doel trainer te worden. Hij wordt per direct opgenomen in de staf van het Duits elftal en krijgt ook taken bij de teams van Jong-Duitsland. Klose gaat zich vooral inzetten als spitsentrainer.

Na het behalen van de wereldtitel in 2014 in Brazilië nam Klose afscheid van de Mannschaft. Met 71 doelpunten in 137 interlands is hij recordhouder in Duitsland.