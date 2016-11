PSV pakt 34 miljoen euro in Champions League

NYON - PSV heeft het afgelopen seizoen ruim 34 miljoen euro verdiend in de Champions League. Dat blijkt uit financiële gegevens die de UEFA dinsdag heeft vrijgegeven. De landskampioen uit Eindhoven werd in de achtste finales uitgeschakeld door Atlético Madrid.

Door ANP - 1-11-2016, 17:45 (Update 1-11-2016, 17:45)

Manchester City, dat al in de halve finale strandde, was de grootverdiener in de vorige editie van de Champions League. De Engelse club ontving 83,8 miljoen euro, met dank aan de enorme bedragen die Britse televisiezenders betalen. Real Madrid, dat het toernooi won, bleef steken op 80 miljoen euro. Juventus eindigde met ruim 76 miljoen euro als derde in het geldklassement. De Champions League had afgelopen seizoen een prijzenpot van maar liefst 1,3 miljard euro.