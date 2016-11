PSV uitgeschakeld in Champions League

EINDHOVEN - PSV is na de winterstop niet meer te zien in de Champions League. De Nederlandse landskampioen verloor dinsdag voor de tweede keer in twee weken van Bayern München (1-2), en kan daardoor niet meer bij de eerste twee in groep D eindigen. PSV, dat vorig seizoen nog wel de achtste finales en bijna zelfs de kwartfinales van de belangrijkste Europese clubcompetitie bereikte, zal de laatste twee pouleduels met Rostov moeten strijden voor de derde plaats. Die geeft recht op toegang tot de Europa League.

Door ANP - 1-11-2016, 22:40 (Update 1-11-2016, 22:45)

PSV had twee weken terug in de uitwedstrijd tegen Bayern weinig in te brengen en verloor met 4-1. Trainer Phillip Cocu koos er daarom in Eindhoven voor met een extra verdediger te spelen. De basisplaats voor de Duitser Daniel Schwaab ging ten koste van buitenspeler Steven Bergwijn.

Ook met vijf verdedigers had PSV maar weinig vat op Bayern München, al stond het organisatorisch wel wat beter dan in Duitsland. Thomas Müller tikte de bal in de tweede minuut nog net naast en in de vierde minuut kopte Robert Lewandoswki de bal op de lat. Ook Arjen Robben was dreigend.

Niet van slag

PSV loerde op de counter en had bij de eerste poging direct succes. Na een vrije trap voor Bayern schakelde de thuisploeg snel om. Na een goede voorzet van Bart Ramselaar zag Davy Pröpper zijn kopbal nog worden gekeerd door Manuel Neuer. In de rebound kopte de in buitenspel staande Santiago Arias de bal alsnog binnen. Waar PSV zich in de vorige Champions League-wedstrijden tegen Atlético Madrid en Rostov nog mocht beklagen over de arbitrage, zat het nu een keer mee.

Bayern was niet van slag en voerde de druk steeds verder op. Lewandoswki kopte na een half uur spelen eerst nog op de paal, drie minuten later trof de Poolse aanvaller wel doel. Hij mocht een strafschop nemen na hands van Andrés Guardado: 1-1.

Het spelbeeld bleef de tweede helft ongewijzigd. PSV, met Joshua Brenet voor Jetro Willems, moest zich vooral beperken tot tegenhouden en probeerde er heel af en toe snel uit te komen. Het team van Cocu wist zodra de bal veroverd was, die telkens maar kort in de ploeg te houden. Te kort om Bayern echt pijn te doen. De winnende treffer kon niet uitblijven en viel uiteindelijk in de 73e minuut. Lewandowski scoorde, op aangeven van David Alaba.