De Jong: nederlaag meer dan terecht

EINDHOVEN - Luuk de Jong berustte dinsdag in de nederlaag van PSV tegen Bayern München in de Champions League. ,,Dit was meer dan terecht. Bayern was weer een maatje te groot'', aldus de aanvoerder van de Eindhovenaren, die na de nederlaag van 1-2 zijn uitgeschakeld.

Door ANP - 1-11-2016, 22:53 (Update 1-11-2016, 22:53)

De Jong: ,,Je weet dat dit soort tegenstanders van wereldklasse zijn. Dan kom je nog op 1-0, tegen alle verhoudingen in. En dan hoop je dat het vol kunt houden, dat het een keer meezit eindelijk.'' De 1-0 kwam op naam van Santiago Arias, die raak kopte vanuit buitenspelpositie. Robert Lewandowski maakte later in de eerste helft vanaf de strafschopstip gelijk.

,,Met de penalty zat het weer tegen, die vond ik wel zwaar bestraft'', zei de Jong. ,,Maar los daarvan was Bayern gewoon te goed. Ook in de tweede helft. Het is verdedigen, verdedigen en dan hopen op omschakelmomentjes. Helaas is het niet gelukt, en viel de 1-2. Nu is het focussen op de derde plaats.''