Robben: ik kon nog wel even door

EINDHOVEN - Arjen Robben werd dinsdag in de uitwedstrijd tegen PSV na ruim een uur gewisseld. De Nederlandse aanvaller van Bayern München was liever wat langer blijven staan. ,,Ik was er nier echt blij mee, ik kon nog wel even door. Maar hij is natuurlijk voorzichtig en denkt in het belang van de ploeg. Dat moet je accepteren'', aldus Robben over trainer Carlo Ancelotti tegen Veronica.

Door ANP - 1-11-2016, 23:15 (Update 1-11-2016, 23:15)

De Oranje-international was niet te spreken over het spel van zijn ploeg, die dankzij twee doelpunten van Robert Lewandowski met 1-2 won. ,,We speelden heel traag. Er zat geen tempo in en de passes waren slordig. We zochten naar de moeilijke oplossing, dan kom je er niet doorheen tegen vijf verdedigers.''

Bayern is dankzij de zege na vier speelronden al wel zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Robben: ,,Met het eindresultaat kunnen we blij zijn. Maar je moet ook verder kijken. Voor vanavond was dit genoeg, maar als we in de achtste finales ook zo spelen komen we in de problemen.''