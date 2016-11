Cocu: gespeeld naar onze mogelijkheden

EINDHOVEN - Phillip Cocu vond dat zijn spelers dinsdag weinig viel te verwijten in de wedstrijd tegen Bayern München in de Champions League, die door PSV met 1-2 werd verloren. ,,Soms moet je ook erkennen dat je tegen een fantastische ploeg speelt die net even wat beter is. Wij hebben het maximale gegeven vandaag, vol overgave gespeeld. We kunnen elkaar in de ogen kijken'', aldus de trainer van de Eindhovenaren.

Door ANP - 1-11-2016, 23:47 (Update 1-11-2016, 23:47)

PSV kwam dankzij een doelpunt van Santiago Arias na een klein kwartier spelen op voorsprong. Bayern maakte in de 34e minuut uit een strafschop gelijk. Cocu: ,,Dat was een heel vervelend moment. Daardoor komen zij in de wedstrijd en voor ons voelde het als een tik. De tweede helft hebben we er alles aan gedaan om voor dat punt te gaan, en we zijn lang in de wedstrijd gebleven. Helaas was het niet genoeg. We hebben naar onze mogelijkheden gepresteerd.''

Twee weken terug verloor PSV bij Bayern al met 4-1. Het klasseverschil was nu iets minder groot, vond Cocu. ,,Maar beide keren waren zij de terechte winnaar, zo simpel is het. Wij moeten ons nu richten op de strijd om overwintering. Rostov verliest ook pas in de slotfase van Atlético Madrid. Het ligt dicht bij elkaar. We gaan er alles aan doen om derde te worden.''