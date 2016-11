Mourinho neemt Depay niet mee naar Istanbul

ANP Mourinho neemt Depay niet mee naar Istanbul

MANCHESTER - Memphis Depay ontbreekt in de wedstrijdselectie van Manchester United voor de Europa League-wedstrijd tegen Fenerbahçe donderdagavond. Trainer José Mourinho heeft in zijn 21-koppige selectie wel plaatsgemaakt voor Timothy Fosu-Mensah en Daley Blind.

Door ANP - 2-11-2016, 11:24 (Update 2-11-2016, 11:24)

In tegenstelling tot de wedstrijd in Manchester, waar United met 4-1 won, zijn Henrikh Mkhitaryan en Ashley Young er deze keer wel bij. De laatste kan in dezelfde rol spelen als Depay. De 22-jarige vleugelspeler moet het dit jaar vooral hebben van de Europa League om speelminuten te maken. In Engeland speelde Depay nog ruim een half uur mee tegen de Turken.

Phil Jones kan in Istanbul zijn rentree maken. De verdediger kwam dit seizoen nog niet in actie vanwege een knieblessure. De concurrent van Daley Blind stapt woensdag in het vliegtuig naar Turkije. Een andere centrale verdediger, Chris Smalling, reist niet af. Hij heeft een spierblessure.

Manchester United staat gedeeld eerste in groep A samen met Feyenoord. Beide ploegen hebben zes punten maar op basis van de gewonnen wedstrijd in Rotterdam staat Feyenoord aan kop. De Rotterdamse club speelt donderdagavond in Oekraïne tegen Zorja Loegansk.