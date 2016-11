Heracles-verdediger Zomer stopt per direct

ANP Heracles-verdediger Zomer stopt per direct

ALMELO - Ramon Zomer stopt per direct met voetballen. De verdediger van eredivisieclub Heracles viel begin augustus uit door een knieblessure. De blessure ziet er slechter uit dan in eerste aanleg werd gedacht en betekent het einde van de carrière van de 33-jarige speler die eerder ook uitkwam voor Heerenveen, NEC en FC Twente.

Door ANP - 2-11-2016, 12:37 (Update 2-11-2016, 12:37)

,,Mijn knie is hartstikke slecht. Het gaat gewoon niet meer'', aldus de speler op de site van de club uit Almelo. ,,Verschillende behandelingen zijn al niet meer mogelijk, zo slecht is mijn knie er aan toe. Ook in het dagelijks leven voel ik dat het niet goed zit.'' Volgens Zomer is het risico van voetballen te groot geworden.