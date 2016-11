Ajax kan karwei in groepsfase nu al klaren

AMSTERDAM - Al in de vierde groepswedstrijd kan Ajax zich donderdag verzekeren van een plaatsje in de volgende ronde van de Europa League. Bij een zege op Celta de Vigo in een nagenoeg volle ArenA overwintert de club in de op één na hoogste klasse van het Europese clubvoetbal.

Door ANP - 2-11-2016, 16:06 (Update 2-11-2016, 16:13)

Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League en mislukte start in de eredivisie, lijkt trainer Peter Bosz zijn zaakjes aardig op orde te krijgen. Van de laatste acht competitieduels werd alleen de klassieker tegen Feyenoord niet gewonnen (1-1). Eenvoudige overwinningen op Willem II (5-0) en Kozakken Boys (6-1) volstonden voor een plaats in de achtste finales van de KNVB-beker.

Toch is trainer Bosz nog lang niet waar hij wil zijn met Ajax, dat in de laatste twee competitieduels met Feyenoord (1-1) en Excelsior (1-0) allesbehalve kon overtuigen. ,,Het gaat steeds beter, maar we spelen nog niet het voetbal dat we willen'', erkent hij. Voor de winterstop wachten niet alleen lastige uitduels met AZ, sc Heerenveen en FC Twente en een topper voor eigen publiek tegen PSV. In de komende periode zal ook blijken of de opvolger van trainer Frank de Boer zijn selectie bij elkaar kan houden.

Transfers

Van de ontevreden wisselspelers botste Anwar El Ghazi vorige week als eerste met Bosz, wat de aanvaller op een maandje Jong Ajax is komen te staan. Riechedly Bazoer, Jairo Riedewald, Kenny Tete, Nemanja Gudelj en Mitchell Dijks zien zichzelf in de tweede helft van het seizoen ook liever niet meer op de bank zitten. Bazoer heeft inmiddels aangegeven dat hij openstaat voor een vertrek in de winterstop.

Onder trainer Bosz zijn Bazoer, Riedewald en Tete niet meer waard geworden op de transfermarkt. ,,Maar ik ga niet over hun prijs'', zei hij. ,,Ik moet spelers opstellen en snap dat ze teleurgesteld zijn als ze niet spelen. Dan moeten ze hard trainen en mij van mijn ongelijk overtuigen. Ze moeten die teleurstelling niet op een verkeerde manier tonen, zoals El Ghazi heeft gedaan.''

,,Maar wij moeten ons nu gewoon op Celta focussen'', vervolgde Bosz. ,,We willen namelijk eerst overwinteren in de Europa League en dan zien hoever we kunnen komen.''