PSV-fans gestraft voor geweld tegen politie

ANP PSV-fans gestraft voor geweld tegen politie

DEN BOSCH - Elf PSV-aanhangers zijn woensdag veroordeeld voor geweld tegen de politie na afloop van de wedstrijd PSV-Ajax op 1 maart 2015. De rechter in de Den Bosch legde aan de mannen (22 tot 53 jaar) taakstraffen op tot 240 uur. Bovendien mogen de veroordeelden de komende periode niet in het centrum van Eindhoven komen tijdens thuiswedstrijden van PSV. Eén verdachte werd vrijgesproken.

Door ANP - 2-11-2016, 18:42 (Update 2-11-2016, 18:42)

Nog voor de afloop van het duel zocht een groep PSV-supporters buiten het Philips Stadion de confrontatie met acht agenten in burger. De mobiele eenheid (ME) en de bereden politie werden ingezet om de groep uiteen te drijven. De ME werd bekogeld met vuurwerk, blikjes, flessen en stenen.

Onschuldige bezoekers van de wedstrijd kwamen bij het verlaten van het stadion in de ongeregeldheden terecht.

Een deel van de verdachten werd opgespoord door beelden van de rellen op televisie te tonen.