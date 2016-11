Spurs zonder Janssen tegen Leverkusen

ANP Spurs zonder Janssen tegen Leverkusen

LONDEN - Vincent Janssen moet woensdag in de thuiswedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Bayer Leverkusen in de Champions League genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Trainer Mauricio Pochettino geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan de Zuid-Koreaan Son Heung-min. De Belgen Jan Vertonghen en Mousa Dembélé en de Deen Christian Eriksen, allemaal oud-eredivisiespelers, hebben wel een basisplaats.

Door ANP - 2-11-2016, 19:55 (Update 2-11-2016, 19:55)

Janssen maakte afgelopen weekeinde tegen Leicester City (1-1) zijn eerste competitiedoelpunt voor Tottenham. De Oranje-international benutte een strafschop.

Bij Club Brugge doen alle drie de Nederlanders weer vanaf het begin mee. Naast aanvoerder Ruud Vormer krijgen ook de oud-Ajacieden Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn in de uitwedstrijd tegen FC Porto het vertrouwen van trainer Michel Preud'homme. Club Brugge is na drie wedstrijden nog puntloos en zal moeten winnen om nog serieus uitzicht te houden op de derde plek, die na de winterstop recht geeft op deelname aan de Europa League