Ajax, Feyenoord en AZ in Europa League

AMSTERDAM - Ajax kan zich donderdag in een nagenoeg volle ArenA plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Bij een overwinning op Celta de Vigo overwintert de club in Europa.

Door ANP - 3-11-2016, 4:21 (Update 3-11-2016, 4:21)

Trainer Peter Bosz mist in de vierde van zes groepswedstrijden de geblesseerde Nick Viergever. Anwar El Ghazi is disciplinair geschorst. Het uitduel met de huidige nummer negen van de Spaanse La Liga leverde twee weken geleden geen winnaar op (2-2).

Ook Feyenoord kan een belangrijke stap richting de knock-outfase zetten. De koploper van de eredivisie stuit in Odessa op Zorja Loegansk uit Oekraïne. Trainer Giovanni van Bronckhorst mist de geblesseerde Karim El Ahmadi. Tonny Vilhena ontbreekt omdat zijn moeder eerder deze week aan de gevolgen van kanker is overleden. De complete selectie van Feyenoord reist vrijdag eerder terug om de uitvaart bij te wonen. Feyenoord haalde uit de eerste drie groepsduels al zes punten en versloeg twee weken terug Zorja Loegansk in De Kuip (1-0).

AZ strijdt tijdens de uitwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv in Israël voor een laatste kans na drie groepsduels en slechts één puntje.

Feyenoord en AZ trappen om 19.00 uur Nederlandse tijd af, Ajax en Celta de Vigo starten om 21.05 uur in de ArenA.