ANP Klinsmann ere-aanvoerder Mannschaft

FRANKFURT - Jürgen Klinsmann valt een bijzondere Duitse eer ten deel. Hij wordt donderdag onderscheiden als ere-aanvoerder van het Duitse voetbalelftal. De voormalig aanvaller is pas de vijfde oud-international die deze eretitel krijgt.

Door ANP - 3-11-2016, 12:47 (Update 3-11-2016, 12:47)

De andere vier zijn Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer en Lothar Matthäus. Niemand minder dan bondskanselier Angela Merkel zal een lofrede uitspreken tijdens een ceremonie van de Duitse voetbalbond DFB.

Klinsmann nam in 1995 de aanvoerdersband over van Matthäus en zou 36 interlands de band dragen, tot en met zijn laatste en 108e interland in 1998 tegen Kroatië op het WK in Frankrijk. In 1996 mocht hij als aanvoerder als eerste de Europese beker omhoog tillen nadat Duitsland in het Londense Wembley de finale van het EK had gewonnen van Tsjechië.

Klinsmann was ook twee jaar bondscoach van de Mannschaft. Hij werd op het WK van 2006 in eigen land derde. Sinds 2011 is Klinsmann bondscoach van de Verenigde Staten.