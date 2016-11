Roma wil verder met Strootman

ANP Roma wil verder met Strootman

WENEN - AS Roma wil international Kevin Strootman graag behouden en overweegt nu al zijn tot medio 2018 lopende contract open te breken en te verlengen. Dat zei trainer Luciano Spalletti in aanloop naar de confrontatie op donderdag met Austria Wien in de Europa League.

Door ANP - 3-11-2016, 12:57 (Update 3-11-2016, 12:57)

,,Hij is een van die spelers die het persoonlijk niet kan verdragen als het niet goed loopt, dus zijn aanwezigheid in het team is van groot belang. Het lijkt me heel gezond als de club nu al overweegt door te gaan met zo'n voorbeeldige prof'', aldus Spalletti.

Strootman zat zondag nog op de bank tegen Empoli (0-0) in de competitie, maar Spalletti gaf aan dat de middenvelder tegen de Oostenrijkers in de basis begint. Roma en Austria hebben beide 5 punten na drie duels.