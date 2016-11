Handbreuk doelman Schmeichel van Leicester

ANP Handbreuk doelman Schmeichel van Leicester

LEICESTER - Leicester City moet het voorlopig stellen zonder doelman Kasper Schmeichel. De eerste keus van de Engelse kampioen heeft zijn hand gebroken, meldde de club uit de Premier League donderdag.

Door ANP - 3-11-2016, 15:05 (Update 3-11-2016, 15:05)

De 29-jarige Deense keeper liep de blessure woensdag op in het duel met FC Kopenhagen in de Champions League (0-0). Dat gebeurde al in de eerste helft, maar Schmeichel verbeet de pijn en bleef tot het einde van de wedstrijd onder de lat staan.

De doelman tekende in augustus een nieuw vijfjarig contract bij Leicester. De club meldde op zijn website dat hij meteen bij terugkeer in Engeland een specialist zal opzoeken.

De Duitser Ron-Robert Zieler zal normaal gesproken Schmeichel vervangen.