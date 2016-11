Heerenveen mist Van Aken tegen Sparta

HEERENVEEN - Joost van Aken moet vrijdag de uitwedstrijd van sc Heerenveen tegen Sparta Rotterdam overslaan. De verdediger heeft nog steeds last van de bovenbeenblessure die hij afgelopen zondag opliep tijdens de confrontatie met koploper Feyenoord in De Kuip (2-2). Van Aken wordt iets verderop in Rotterdam, op Het Kasteel, vermoedelijk vervangen door Lucas Bijker. Caner Cavlan neemt dan links achterin de plek van Bijker over.

Trainer Jurgen Streppel kan tegen Sparta ook geen beroep doen op Pelle van Amersfoort. De middenvelder is herstellende van een blindedarmoperatie. Heerenveen staat op de vierde plaats in de eredivisie, zeven punten achter Feyenoord. Het gepromoveerde Sparta neemt de negende plek in. De Rotterdamse trainer Alex Pastoor kan vrijdag weer beschikken over verdediger Bart Vriends, die hersteld is van een schouderblessure.