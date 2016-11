FIFA strooit met boetes in WK-kwalificatie

ZÜRICH - De tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft geldboetes uitgedeeld aan tien landen voor incidenten tijdens wedstrijden in de WK-kwalificatie. De hoogste boetes gingen naar Albanië en Kroatië, die allebei 50.000 Zwitserse franc (ruim 46.000 euro) moeten overmaken naar Zürich. Ook Kosovo, Brazilië, Paraguay, Estland, Oekraïne, Chili en Argentinië kregen boetes, uiteenlopend van 28.000 tot 14.000 euro.

3-11-2016

In alle gevallen gaat het om misdragingen van supporters op de tribune. Zo werden her en der discriminerende dingen geroepen en in Iran vond een religieuze manifestatie plaats tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd. De FIFA staat dat niet toe en beboette Iran met zo'n 42.000 euro.

FIFA-officials constateerden dat ook fans van het Nederlands elftal de regels overtraden tijdens de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Ze gooiden papieren vliegtuigjes op het veld. Het kwam de KNVB slechts op een waarschuwing te staan.