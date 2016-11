Advocaat passeert Van Persie

ISTANBUL - Robin van Persie moet zijn plek in de spits bij Fenerbahçe donderdagavond afstaan aan Moussa Sow. Trainer Dick Advocaat heeft Van Persie voor de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Manchester United op de bank gezet. Twee weken geleden op Old Trafford had de Rotterdammer wel een basisplaats en maakte hij het enige doelpunt van de Turken tegen zijn oude club (4-1).

Door ANP - 3-11-2016, 19:15 (Update 3-11-2016, 19:15)

Advocaat heeft wel plek in zijn elftal voor Jeremain Lens. De aanvaller maakte zondag de vijfde treffer in het duel met Kardemir Karabükspor (5-0). Gregory van der Wiel zit niet in de wedstrijdselectie.

Bij Manchester United speelt Daley Blind vanaf de aftrap. Manager José Mourinho, die Zlatan Ibrahimovic op de bank heeft gezet, zal geen beroep doen op andere Nederlanders. Timothy Fosu-Mensah zit op de tribune terwijl Memphis Depay in Manchester moest achterblijven.