ANP Ajax met Riedewald tegen Celta de Vigo

AMSTERDAM - Jairo Riedewald keert donderdagavond terug in de basisformatie van Ajax. Hij vervangt de geblesseerde Nick Viergever in het thuisduel met Celta de Vigo in de Europa League.

Door ANP - 3-11-2016, 20:10 (Update 3-11-2016, 20:10)

De twintigjarige Riedewald verloor dit seizoen zijn plaats in de eerste elf. Trainer Peter Bosz koppelde de laatste weken centraal in zijn defensie Viergever aan Davinson Sánchez en kiest voor Lasse Schöne als verdedigende middenvelder. Ook links in de achterhoede was er geen plaats voor Riedewald. Daley Sinkgraven is voorlopig de nieuwe linksback van Ajax.

Viergever krijgt rust tegen Celta, omdat hij al weken last heeft van een lichte hamstringblessure. De basisformatie van Ajax kent verder geen verrassingen. De club uit Amsterdam overwintert in de Europa League als hij de Spaanse ploeg in de ArenA verslaat. De wedstrijd begint om 21.05 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes.