Aduriz maakt kwintet doelpunten voor Bilbao

ANP Aduriz maakt kwintet doelpunten voor Bilbao

BILBAO - Aritz Aduriz heeft donderdag vijf keer doel getroffen in het duel van Athletic Bilbao met Racing Genk. Het duel in de Europa League eindigde in 5-3.

Door ANP - 3-11-2016, 21:16 (Update 3-11-2016, 21:16)

De 35-jarige Spanjaard benutte tegen de Belgen drie strafschoppen, waarvan de laatste diep in blessuretijd, en maakte twee velddoelpunten. Hij is de eerste speler in de Europa League die vijf keer scoort in één wedstrijd, en tevens de eerste die in één duel drie keer raakt vanaf elf meter.

Dankzij de zege van Bilbao is de stand in groep E volledig open. Genk en Bilbao staan op zes punten, Sassuolo en Rapid Wien, die met 2-2 gelijkspeelden, hebben er vijf.