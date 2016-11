Feyenoord mist Botteghin tegen ManUnited

ODESSA - Feyenoord gaat over drie weken zonder Eric Botteghin op bezoek bij Manchester United. De Braziliaanse verdediger mist op 24 november de wedstrijd op Old Trafford vanwege een schorsing. Botteghin werd donderdag in de uitwedstrijd tegen Zorja Loegansk (1-1) kort voor rust van het veld gestuurd met twee gele kaarten.

Door ANP - 3-11-2016, 21:30 (Update 3-11-2016, 21:30)

De centrumverdediger kreeg die kaarten in een tijdsbestek van amper één minuut. Botteghin werd eerst bestraft voor een overtreding op de Nigeriaanse spits van Zorja Loegansk en kort daarna kreeg hij in het eigen zestienmetergebied een schot tegen zijn opgestoken hand. Dat leverde de Braziliaan zijn tweede gele en dus een rode kaart op. Botteghin is daardoor automatisch geschorst voor de confrontatie met Manchester United. In de laatste groepswedstrijd tegen Fenerbahçe, op 8 december in De Kuip, mag hij weer meedoen.