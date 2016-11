Feyenoord mist doelman Jones tegen Go Ahead

ODESSA - Feyenoord moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles stellen zonder doelman Brad Jones. De Australiër heeft een bovenbeenblessure overgehouden aan de confrontatie donderdag met Zorja Loegansk (1-1) in de Europa League. Jones mist daardoor zondag het bezoek aan Deventer.

Door ANP - 3-11-2016, 21:56 (Update 3-11-2016, 21:56)

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft nu te maken met drie geblesseerde keepers in zijn selectie. Warner Hahn en Kenneth Vermeer staan al geruime tijd aan de kant vanwege respectievelijk een zware knie- en achillespeesblessure. Feyenoord trok afgelopen zomer de clubloze Jones aan om de ontstane vacature in te vullen.

Tegen Go Ahead Eagles zal Van Bronckhorst een beroep moeten doen op de vierde keeper in zijn selectie, de Zweedse routinier Pär Hansson. Feyenoord gaat aan kop in de eredivisie, met drie punten voorsprong op Ajax.