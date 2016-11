Vlaar: spel van AZ geeft vertrouwen

TEL AVIV - Ron Vlaar meent na de 0-0 tegen Maccabi Tel Aviv dat AZ op basis van het veldspel een doelpunt had verdiend. ,,Bij vlagen was het AZ te zien dat we gewend zijn'', zei de centrumverdediger bij FOX Sports. ,,Dat geeft vertrouwen. We hebben er veel energie in gestopt. Het was heel zwaar, maar dat moest ook.''

Door ANP - 3-11-2016, 22:55 (Update 3-11-2016, 22:55)

Maccabi kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van AZ-doelman Sergio Rochet. ,,In de omschakeling zijn ze heel gevaarlijk'', beaamde Vlaar, die voor het eerst sinds 24 september een volledige wedstrijd speelde. ,,We hielpen hun in het zadel. Maar dat ging in de tweede helft beter. Zij raakten vermoeid en wij hadden iets meer over.''

Ondanks de nederlaag tegen de Israëlische ploeg houdt AZ kans op overwinteren in de Europa League. Daartoe moet het zelf winnen bij Dundalk en thuis tegen Zenit Sint-Petersburg en hopen op een nederlaag van Maccabi in de resterende twee wedstrijden. ,,Waarom niet?'', zei Vlaar over dat scenario. ,,Dat moeten we ook uitstralen.''