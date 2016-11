Ajax overwintert in Europa League

AMSTERDAM - Met een knappe overwinning op Celta de Vigo heeft Ajax zich al in de vierde groepswedstrijd verzekerd van een langer verblijf in de Europa League. Het elftal van trainer Peter Bosz kwam in een sfeervolle ArenA op 3-0, maar liet die ruime voorsprong in de slotfase nog even in gevaar komen (3-2).

Door ANP - 3-11-2016, 22:58 (Update 3-11-2016, 23:08)

Ajax nam vlak voor rust de leiding dankzij een Deense tiener die snel naam maakt. Kasper Dolberg, net negentien jaar, nam de defensie van Celta de Vigo na goed voorbereidend werk van Bertrand Traoré in de maling en rondde beheerst af (1-0). Het was niet de eerste keer dat Dolberg zijn bewakers met een lichaamsschijnbeweging fopte en knap wegdraaide. In belangrijke wedstrijden tegen Standard Luik (1-0) en Feyenoord (1-1) scoorde hij zo ook al voor zijn ploeg.

Dolberg, deze week voor het eerst uitgenodigd voor het nationale A-team van Denemarken, beloonde Ajax voor een veldoverwicht. Na een stroef kwartiertje nam de thuisploeg de regie in handen van de krachtmeting met de huidige nummer negen van de Spaanse Liga. Daarvoor ontsnapte het elftal van Bosz nog, toen doelman André Onana de bal zomaar in de voeten van Théo Bongonda trapte. Gelukkig voor de keeper uit Kameroen schoot de linksbuiten rakelings naast.

Openingstreffer

Ajax kreeg meer kansen, maar Dolberg stuitte voor zijn openingstreffer nog tweemaal op doelman Rubén Blanco en Hakim Ziyech miste in kansrijke positie het doel. Bosz koos voor zijn bekende basis-elf van de laatste weken. Alleen Nick Viergever was niet fit en werd vervangen door Jairo Riedewald, die merkte dat het heerlijk voetballen is aan de zijde van Davinson Sánchez, de mannetjesputter uit Colombia die doet denken aan de Braziliaan Alex die tussen 2004 en 2007 het slot op de deur was bij PSV.

Lekker voor Traoré was dat hij in de 68e minuut ook de assist leverde bij de tweede treffer, van Ziyech. De aanvaller kreeg de laatste weken nogal wat kritiek omdat zijn dribbels wel heel flegmatiek oogden. Amin Younes, een andere buitenspeler die wel een zetje in de rug kon gebruiken, tekende drie minuten later voor de 3-0. Het slotakkoord leek voor de ingevallen John Guidetti. De oud-spits van Feyenoord daagde tijdens zijn warming-up het Amsterdamse publiek al uit en stond nog geen twee minuten op het veld toen hij scoorde (3-1). Het werd nog echt spannend toen Iago Aspas vier minuten voor het einde de 3-2 maakte, maar Ajax trok de winst over de streep.