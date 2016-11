Dolberg maakt snel naam in Europa

ANP Dolberg maakt snel naam in Europa

AMSTERDAM - Met een prachtige openingstreffer legde Kasper Dolberg donderdag de basis voor de zege van Ajax op Celta de Vigo in de Europa League (3-2). ,,Ik had een verdediger in mijn rug en draaide weg. Op zo'n moment ben ik best kalm'', zei de negentienjarige Deen koeltjes. ,,Ik schoot hem wel goed binnen.''

Door ANP - 4-11-2016, 0:01 (Update 4-11-2016, 0:01)

Eerder in de Europa League had Dolberg ook al de enige treffer van Ajax gemaakt tegen Standard Luik (1-0). ,,Ik weet niet of ze me in Europa al een beetje leren kennen'', zei de spits, die zich volgende week voor het eerst bij de Deense nationale ploeg mag melden. ,,Maar het ging best lekker.''

Dolberg viel niet alleen op met zijn mooie doelpunt. Hij was voortdurend aanspeelbaar, leed weinig balverlies en draaide steeds weg bij zijn verdedigers. De aanvaller, vorige maand negentien geworden, werd verkozen tot man van de wedstrijd, maar bleef bescheiden over zijn optreden. ,,Ik had er nog wel een paar kunnen maken. We kregen sowieso veel kansen en waren ruim zeventig minuten de betere ploeg. Jammer dat het na die 3-0 nog even spannend werd. Maar het belangrijkste is dat we een ronde verder zijn.''

,,Hij heeft het weer laten zien'', zei trainer Peter Bosz over het optreden van Dolberg. ,,Bij een spits van Ajax heb je een bepaald beeld. Dolberg heeft heel veel eigenschappen van zo'n speler. Hij speelt op de moeilijkste positie in ons elftal. Maar ik weet niet waar dit gaat eindigen. Hij zal ongetwijfeld een terugslag krijgen, daar krijgt iedere jonge speler mee te maken. Maar hij heeft erg veel potentie. Daarom is hij ook opgeroepen voor de Deense nationale ploeg. Dat is geweldig voor hem en bijna logisch als je hem ziet spelen. Maar wij moeten maar afwachten hoe hij terugkomt. Hij heeft ook rust nodig.''