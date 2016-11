Touré biedt excuses aan voor zaakwaarnemer

MANCHESTER - Yaya Touré heeft zijn excuses aangeboden voor de uitlatingen van zijn zaakwaarnemer Dimitri Seluk. Die uitte herhaaldelijk kritiek richting coach Pep Guardiola, die bij Manchester City geen plaats heeft voor Touré.

Door ANP - 4-11-2016, 11:28 (Update 4-11-2016, 11:28)

,,Guardiola heeft een paar potjes gewonnen en denkt meteen dat hij de koning is'', zei de belangenbehartiger onder meer.

Als verontschuldigingen zouden uitblijven, kon Touré fluiten naar speeltijd in het eerste elftal van City. Aan die belofte heeft Guardiola zich gehouden, hoewel de Ivoriaanse middenvelder daarvoor dus ook al niet in beeld was bij de coach van de Engelse koploper.

,,Die uitspraken vertegenwoordigen niet mijn gedachtes over de club en de mensen die er werken'', verklaart Touré in een bericht op Facebook. In dit bericht richt de 33-jarige Ivoriaan zich tot de club en de mensen die er werken, maar nergens expliciet tot Guardiola.

Guardiola botste als trainer van Barcelona ook al met Touré, die toen naar City vertrok.