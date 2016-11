België met Kompany tegen Oranje

BRUSSEL - Roberto Martinez, bondscoach van België, heeft Vincent Kompany opgenomen in zijn selectie voor de oefenwestrijd tegen Nederland van woensdag en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, vier dagen later.

De verdediger van Manchester City zit na veel blessureleed voor het eerst sinds ruim een jaar weer bij de Rode Duivels, en voor het eerst sinds Martinez bondscoach is. Radja Nainggolan (AS Roma) en Nicolas Lombaerts (Zenit Sint-Petersburg) werden gepasseerd, bleek vrijdag toen de Spanjaard Martinez zijn keuze bekendmaakte. In de 25-koppige selectie ontbreken tevens Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Jordan Lukaku (Lazio Rome) en Nacer Chadli (West Bromwich Albion) door blessures.

België beleeft vooralsnog een prima kwalificatiereeks. Na drie duels heeft de ploeg van Martinez een score van negen punten.