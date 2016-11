Aduriz na kwintet in Spaanse selectie

MADRID - Een dag nadat hij voor Athletic Bilbao vijf keer scoorde tegen Racing Genk is Aritz Aduriz (35) opgenomen in de Spaanse selectie. Volgens bondscoach Julen Lopetegui had het één echter niets met het ander te maken. ,,Ik wist al voor het duel van donderdag in de Europa League dat ik hem zou oproepen.''

Door ANP - 4-11-2016, 14:48 (Update 4-11-2016, 14:48)

,,Aduriz is in vorm en hij kan belangrijk voor ons zijn'', aldus Lopetegui, die met zijn formatie op Wembley vriendschappelijk tegen Engeland speelt en in de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd tegen Macedonië. Ook Juan Mata van Chelsea keert terug in de selectie.

Aduriz benutte tegen Genk drie strafschoppen en maakte twee velddoelpunten. Hij is de eerste speler in de Europa League die vijf keer scoort in één wedstrijd, en tevens de eerste die in één duel drie keer raak schiet vanaf elf meter.