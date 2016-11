Concurrent Janssen bij Spurs keert terug

LONDEN - Aanvaller Harry Kane van Tottenham Hotspur is fit genoeg om zondag te spelen in de derby tegen Arsenal. De concurrent van Vincent Janssen voor de spitspositie was bijna twee maanden uitgeschakeld door een enkelblessure.

Door ANP - 4-11-2016, 16:11 (Update 4-11-2016, 16:11)

Manager Mauricio Pochettino kon nog niet zeggen of hij de Engelse topschutter opstelt. ,,We zijn blij dat hij terug is, hij heeft goed getraind. Ik moet nog beslissen of hij in de basis-elf start of op de bank.''

Zonder Kane kon Janssen de afgelopen maanden geregeld aanspraak maken op een basisplaats, terwijl de Nederlandse spits maar één keer in de basis startte toen Kane nog fit was.