ANP Go Ahead komt te vroeg voor El Ahmadi

ROTTERDAM - Feyenoord kan zondag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet beschikken over Karim El Ahmadi. De middenvelder is nog niet hersteld van een blessure aan zijn voet, die hij zondag opliep in het duel met sc Heerenveen. El Ahmadi miste donderdag ook de ontmoeting met Zorja Loegansk in de Europa League.

Door ANP - 4-11-2016, 17:20 (Update 4-11-2016, 17:20)

Nicolai Jörgensen is zondag wel weer van de partij. De Deense spits kreeg tegen Loeganks last van zijn scheenbeen en werd daarom in de rust uit voorzorg vervangen.

Behalve El Ahmadi doet ook doelman Brad Jones vanwege een blessure niet mee. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft nu te maken met drie geblesseerde keepers in zijn selectie. Warner Hahn en Kenneth Vermeer staan al geruime tijd aan de kant vanwege respectievelijk een zware knie- en achillespeesblessure.