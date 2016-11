Kalou scoort drie keer voor Hertha BSC

BERLIJN - Salomon Kalou kan het nog steeds. De 31-jarige oud-Feyenoorder scoorde vrijdagavond in de Duitse voetbalcompetitie drie keer voor Hertha BSC, dat met 3-0 won van Borussia Mönchengladbach. Het was voor Gladbach, dat dinsdag in de Champions League gelijkspeelde tegen Celtic (1-1), al de vijfde competitiewedstrijd op rij die niet werd gewonnen.

Door ANP - 4-11-2016, 22:51 (Update 4-11-2016, 22:51)

Kalou, die van 2003 tot 2006 in Rotterdam speelde, opende in de 18e minuut de score. Een kwartier later verdubbelde de Ivoriaan de voorsprong. Toen Christoph Kramer in de 39e minuut met een rode kaart (twee keer geel) werd weggestuurd, werd de missie van Gladbach nog lastiger. Op aangeven van Mitchell Weiser, die ook al bij de eerste treffer de assist verzorgde, bepaalde Kalou in de 84e minuut de eindstand.

Hertha steeg door de zege naar de derde plaats en heeft na tien wedstrijden twintig punten. Koploper Bayern München, dat zaterdag Hoffenheim ontvangt, heeft drie punten meer. Gladbach is weggezakt naar de elfde plek.