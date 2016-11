Stekelenburg terug onder lat Everton

ANP Stekelenburg terug onder lat Everton

LONDEN - Maarten Stekelenburg keert zaterdag terug onder de lat bij Everton. De keeper van het Nederlands elftal miste vorige week de gewonnen thuiswedstrijd tegen West Ham United (2-0) vanwege een voetblessure. Op Stamford Bridge tegen Chelsea maakt Stekelenburg zaterdag zijn rentree bij de ploeg van manager Ronald Koeman.

Door ANP - 5-11-2016, 17:47 (Update 5-11-2016, 17:47)

De 34-jarige Haarlemmer is onder Koeman weer verzekerd van een basisplaats. Stekelenburg dwong daarmee ook een rentree in het Nederlands elftal af. Hij stond de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (4-1) en Frankrijk (0-1) onder de lat. Oranje oefent woensdag in Amsterdam tegen België en treft vier dagen later Luxemburg in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 in Rusland.

Stekelenburg treft zaterdag in Londen onder anderen de Spaanse topschutter Diego Costa (acht doelpunten) en de Belgische vedette Eden Hazard tegenover zich bij Chelsea.