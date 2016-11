Aanvaller Marítimo negen maanden geschorst

FUNCHAL - De Braziliaan Dyego Sousa van de Portugese club CS Marítimo heeft een schorsing van negen maanden opgelegd gekregen. De aanvaller van de huidige nummer elf uit de Portugese competitie zal daarom tot september volgend jaar niet in actie mogen komen. Volgens Portugese media gaan de 27-jarige speler en de club in beroep tegen de beslissing van de tuchtcommissie van de Portugese voetbalbond FPF, omdat ze de straf ,,overdreven hoog'' vinden.

Door ANP - 5-11-2016, 17:48 (Update 5-11-2016, 17:48)

Sousa ging in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tondela in juli zwaar over de schreef. Hij had bij het duel een fles water richting de assistent-scheidsrechter gegooid omdat hij het niet eens was met een beslissing. Vervolgens had hij de scheidsrechter ook nog een duw gegeven.

Sousa had in de zomer al een straf van een maand uitgezeten, maar was sinds september weer terug in de selectie van Marítimo. In zes wedstrijden scoorde de Braziliaan drie keer en daarmee is hij clubtopscorer.