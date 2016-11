De Roon bezorgt Middlesbrough punt bij City

MANCHESTER - Marten de Roon heeft Middlesbrough zaterdag met zijn eerste doelpunt in de Premier League een punt bezorgd bij Manchester City. De Nederlandse middenvelder kopte in blessuretijd de gelijkmaker binnen in het Etihad-stadion van de Engelse koploper: 1-1. De topploeg van manager Pep Guardiola stevende lang op de winst af na een doelpunt kort voor rust van Sergio Agüero, maar in de extra tijd tekende De Roon voor de gelijkmaker.

Vier dagen na de winst op FC Barcelona in de Champions League (3-1) domineerde Manchester City vooral voor rust. De koploper van de Premier League miste kans na kans, tot Agüero aan het einde van de eerste helft op aangeven van Kevin De Bruyne eindelijk de score opende. Middlesbrough kwam in de tweede helft wat beter in de wedstrijd en pakte zelfs verrassend een punt dankzij De Roon, die een voorzet vanaf de linkerkant van George Friend hard achter doelman Claudio Bravo kopte.