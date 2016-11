Boateng meldt zich af bij 'Mannschaft'

MÜNCHEN - De Duitse verdediger Jérôme Boateng mist de laatste interlands van dit jaar. De centrumverdediger van Bayern München raakte zaterdag geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim (1-1). Boateng moest in de slotfase naar de kant, omdat hij last had van zijn rechterbeen en knie.

Door ANP - 5-11-2016, 18:32 (Update 5-11-2016, 18:32)

De international meldde zich direct af bij bondscoach Joachim Löw voor de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen San Marino en de oefeninterland vier dagen later tegen Italië. ,,Het gaat niet om een ernstige blessure, maar het zou niet verstandig zijn om die interlands te spelen'', zei voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München. Hij besloot ook in samenspraak met de Nederlandse bondscoach Danny Blind dat Arjen Robben de komende oefeninterland van Oranje tegen België overslaat. Robben sluit daarna wel aan in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.