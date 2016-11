Basacikoglu opgeroepen voor Turkse elftal

ANKARA - Bilal Basaçikoglu is voor het eerst opgeroepen voor de nationale voetbalploeg van Turkije. De aanvaller van Feyenoord debuteert volgende week zaterdag mogelijk in het thuisduel met Kosovo in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 5-11-2016, 19:44 (Update 5-11-2016, 19:44)

Basaçikoglu, geboren in Zaanstad, kwam vooralsnog alleen uit voor Jong Turkije. De buitenspeler reageerde zaterdag verheugd op zijn uitverkiezing. ,,Telefoongesprekken waar je blij van wordt. Je vriendin die zegt dat ze van je houdt. Je familie. En gebeld worden door de bondscoach van Turkije dat je bent opgeroepen voor de nationale ploeg'', meldde de Feyenoorder op Twitter.

Bondscoach Fatih Terim heeft ook aanvaller Enes Ünal van FC Twente geselecteerd.