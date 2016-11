ADO vreest voor ernstige blessure Jansen

DEN HAAG - ADO Den Haag moet vrezen voor een langdurige afwezigheid van Kevin Jansen. De middenvelder heeft zaterdagavond een ernstige knieblessure opgelopen in het duel met Willem II. De 24-jarige speler wordt maandag verder onderzocht.

Door ANP - 5-11-2016, 20:14 (Update 5-11-2016, 20:14)

Jansen moest zaterdag in de eerste helft met brancard van het veld nadat hij naar de grond was gegaan na een kopduel. Kort daarvoor was de ADO-speler geblesseerd geraakt toen hij een tackle had ingezet op Funsu Ojo van Willem II, een overtreding waarvoor hij geel kreeg. Na te zijn behandeld stond Jansen weer op, maar enkele minuten later moest hij er alsnog uit.