Jubilaris Beugelsdijk kopt ADO naar zege

ANP Jubilaris Beugelsdijk kopt ADO naar zege

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk heeft zijn honderdste wedstrijd voor ADO zaterdag extra glans gegeven met het winnende doelpunt. De Haagse verdediger kopte in de tweede helft de enige treffer binnen in het duel met Willem II: 1-0. Het leverde ADO Den Haag na acht wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens drie punten op.

Door ANP - 5-11-2016, 20:33 (Update 5-11-2016, 21:01)

ADO-coach Zeljko Petrovic had zijn basiselftal flink omgegooid in de hoop eindelijk weer eens te kunnen winnen. De Hagenaars wonnen voor het laatst in de derde competitieronde, met 1-2 bij Excelsior. Toen was het Beugelsdijk die ADO met een kopbal de zege bezorgde. Daarna raakten de Hagenaars het spoor bijster. Twee keer werd er nog gelijkgespeeld en zes keer verloren.

Tegen Willem II ging ADO op jacht naar een bevrijdende zege. Mike Havenaar had de score al vroeg moeten openen, maar de Tilburgse doelman Kostas Lamprou tikte de bal met zijn vingertoppen tegen de lat. Het duel tussen twee kwakkelende ploegen leverde vervolgens weinig uitgespeelde kansen op. Bartholomew Ogbeche kreeg een kansje aan de andere kant, maar wist die ook niet te verzilveren.

Jansen

ADO moest bovendien een flinke tegenslag incasseren toen middenvelder Kevin Jansen na een half uur spelen uitviel. De middenvelder had zich geblesseerd bij een tackle op Funsu Ojo, probeerde nog even door te spelen, maar moest per brancard van het veld. Gevreesd wordt voor een zware knieblessure.

Na rust probeerde ADO vooral via hoekschoppen voor gevaar te zorgen. In de 56e minuut was het raak, uitgerekend door Beugelsdijk. De verdediger gaf zijn jubileumwedstrijd glans door zich goed vrij te lopen en de bal ongehinderd in de verre hoek binnen te koppen. Willem II probeerde het nog met een slotoffensief, maar kwam niet tot echt grote kansen. De Tilburgers blijven daardoor onderin de ranglijst hangen, terwijl ADO zich weer wat naar boven heeft geknokt.