Kadioglu behoedt NEC voor nederlaag

NIJMEGEN - Voor de tweede competitiewedstrijd op rij heeft Ferdi Kadioglu een invalbeurt bij NEC aangegrepen om te scoren. Na zijn treffer vorige week bij FC Utrecht (1-1) voorkwam het zeventienjarige talent zaterdag dat zijn club voor eigen publiek verloor tegen FC Groningen (1-1).

5-11-2016

De geboren Arnhemmer beloonde NEC wel heel ruim voor een ondermaats optreden. Van alle clubs in de eredivisie is de Gelderse club vooralsnog voor eigen publiek het minst in balbezit. Ook tegen FC Groningen leunde de selectie met de vele nationaliteiten van trainer Peter Hyballa na balverlies lang rustig achterover. Toch verschenen de bezoekers aanvankelijk nauwelijks in het strafschopgebied. Dat kwam vooral vanwege de vele mislukte passes. Van de zeventien voorzetten voor rust kwam er geen één aan.

In de eerste helft stichtte FC Groningen alleen met afstandsschoten enig gevaar. Joris Delle, de Franse keeper van NEC, voorkwam met een fraaie rexlex dat Simon Tibbling de score opende. Hij zag een inzet van Albert Rusnák net naast zijn doel gaan. De toeschouwers in De Goffert veerden voor rust slechts eenmaal op. Mohamed Rayhi kreeg de bal bij toeval voor zijn voet en schoot rakelings over. NEC ontsnapte toen een hoekschop van FC Groningen eindelijk eens bij een medespelers belandde. Kasper Larsen kopte op de lat.

Even leek Dario Dumić de thuisploeg op voorsprong te koppen. Op advies van zijn grensrechter keurde arbiter Ed Janssen de treffer van de verdediger van NEC echter af. Dumić leunde voor zijn rake kopbal wel heel erg op de rug van zijn tegenstander Larsen. Nog geen twee minuten later sloeg FC Groningen wel toe toen Tom van Weert een voorzet van Yoëll van Nieff goed inschatte en de openingstreffer maakte. Met dank aan Kadioglu hield NEC toch nog een punt over aan het weerzien met Ernest Faber, de huidige trainer van FC Groningen die als coach en speler voor de club uit Nijmegen actief was.