Zorgen bij Cocu om 'thuissyndroom' PSV

ANP Zorgen bij Cocu om 'thuissyndroom' PSV

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu maakt zich zorgen bij PSV. ,,Het lijkt wel of we beter uit dan thuis kunnen spelen. Dat hoort niet zo te zijn'', concludeerde Cocu nadat zijn ploeg zaterdag tegen FC Twente weer punten had gemorst in het eigen Philips Stadion (1-1). ,,Het is zorgelijk dat we er thuis niet in slagen om wedstrijden te winnen.''

Door ANP - 5-11-2016, 22:27 (Update 5-11-2016, 22:27)

In zes competitiewedstrijden voor eigen publiek liet PSV dit seizoen al negen punten liggen, evenveel als in het volledige vorige voetbaljaar. De Eindhovense supporters zagen bovendien pas vier doelpunten van hun club in het eigen stadion. PSV won met 1-0 van AZ en Sparta Rotterdam, verloor van Feyenoord (0-1) en moest genoegen nemen met een gelijkspel tegen FC Groningen (0-0), Heracles Almelo (1-1) en FC Twente. Een 'thuissyndroom' tekent zich af in Eindhoven.

,,Tegenstanders moeten met knikkende knieën hier naartoe komen, maar op dit moment hebben ze het gevoel dat hier iets te halen valt. Dat ligt voor een groot deel aan onszelf'', mopperde Cocu.