ANP Napoli speelt gelijk tegen Lazio

NAPELS - Napoli dreigt de beste ploegen in de Serie A steeds verder uit het oog te verliezen. De club uit Napels kwam zaterdagavond voor eigen publiek tegen Lazio niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 5-11-2016, 22:58 (Update 5-11-2016, 22:58)

Napoli verloor vorige week van Juventus (2-1). De koploper uit Turijn gaat zondag op bezoek bij Chievo. Bij een zege van de kampioen groeit de voorsprong op de Napolitanen naar negen punten. Lazio blijft voorlopig de nummer vier van de ranglijst en houdt door het gelijkspel een voorsprong van een punt op Napoli.

Marek Hamsik opende in de 52e minuut de score voor Napoli (1-0). De Slowaak tekende dinsdag ook al voor de enige treffer van zijn ploeg in het uitduel met Besiktas (1-1) in de Champions League. Twee minuten later was het al weer gelijk toen Keita doelman Pepe Reina verraste (1-1).

Bij Lazio bleven Ricardo Kishna en Wesley Hoedt op de bank. Stefan de Vrij is voorlopig nog geblesseerd.