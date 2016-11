Arsenal en Tottenham Hotspur in balans

LONDEN - De Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur heeft zondag geen winnaar gekregen. De 'burenruzie' in het Emirates-stadion eindigde in 1-1. Arsenal had bij winst de eerste plaats in de Premier League overgenomen van Chelsea, maar bleef steken op één punt van de andere stadgenoot. Tottenham Hotspur staat vijfde, vier punten achter Chelsea.

Door ANP - 6-11-2016, 15:06 (Update 6-11-2016, 15:17)

De thuisploeg van manager Arsène Wenger kwam kort voor rust op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Kevin Wimmer. De Oostenrijkse verdediger van de Spurs kopte een indraaiende vrije trap van Mesut Özil achter zijn eigen keeper Hugo Lloris. Vroeg in de tweede helft kwam Tottenham langszij via een benutte strafschop van Harry Kane. De Engelse spits keerde na bijna twee maanden afwezigheid terug in de basis. Kane maakte na 72 minuten plaats voor Vincent Janssen.

De Nederlandse international was in de slotfase twee keer dicht bij een doelpunt. Eerst kwam Janssen net te kort om vrije trap van Christian Eriksen, die via de paal terug het veld in kwam, in te tikken. Een paar minuten later knalde Janssen de bal op de vuisten van Petr Cech nadat hij een dieptepass van Eriksen knap had aangenomen. De spits van het Nederlands elftal maakte vorige week tegen Leicester City (1-1) uit een strafschop dan eindelijk zijn eerste doelpunt in de Premier League. Met de rentree van Kane lijkt Janssen voorlopig genoegen te moeten nemen met een reserverol.

Liverpool kan Chelsea aflossen als nummer één in Engeland, als het later op zondag wint van Watford. De ploeg van Jürgen Klopp heeft twee punten achterstand op Chelsea, dat zaterdag Everton overklaste (5-0).