Koolwijk: situatie nog niet penibel

UTRECHT - De zorgen bij Excelsior beginnen langzaam toe te nemen. De ploeg leed bij FC Utrecht al de zesde nederlaag op rij (2-1). ,,Penibel is het nog niet'', zei aanvoerder Ryan Koolwijk echter. ,,We waren de competitie natuurlijk goed begonnen. Er volgt altijd wel een periode dat het wat minder gaat.''

Door ANP - 6-11-2016, 15:09 (Update 6-11-2016, 15:09)

De middenvelder erkende bij FOX Sports dat Excelsior voorin soms wat kracht tekort komt. ,,We lopen ons verdedigend het schompes, daardoor blijft er weinig kracht over voor een counter. Maar ook vandaag zijn we het blijven proberen. We gaven de doelpunten zelf weg door twee keer simpel balverlies te lijden. Na die 2-1 kregen we weer wat hoop, maar we missen wat geluk.''

Yassin Ayoub van FC Utrecht vond dat zijn ploeg met veel grotere cijfers had moeten winnen. ,,We verzuimden de 3-0 en 4-0 te maken. Vervolgens komen zij met een irritant doelpunt op 2-1, daardoor maken we het onszelf lastig.''

De middenvelder maakte zelf zijn eerste doelpunt van het seizoen. ,,Die zat er goed in. Binnenkant paal, onhoudbaar.''