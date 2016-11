Zidane: Ronaldo sluit af bij Real Madrid

ANP Zidane: Ronaldo sluit af bij Real Madrid

MADRID - Cristiano Ronaldo staat op het punt zijn contract bij Real Madrid te verlengen tot de zomer van 2021. Real-trainer Zinedine Zidane bevestigde zondag na het gewonnen duel met Leganés (3-0) mediaberichten waarin eerder op de dag het nieuws al was gemeld.

Door ANP - 6-11-2016, 16:11 (Update 6-11-2016, 16:11)

,,Het is zijn droom zijn loopbaan hier af te sluiten en ik ben heel blij dat hij gaat verlengen'', zei Zidane, die zelf in 2006 zijn laatste duel voor Real Madrid speelde. Na de verloren WK-finale tegen Italië zat zijn carrière er die zomer op. ,,Alles wat Cristiano heeft bereikt is uniek, hij is uniek'', loofde de trainer zijn sterspeler, die een onopvallende wedstrijd had gespeeld tegen Leganés.

Ronaldo's huidige contract loopt tot de zomer van 2018. Spaanse media weten zeker dat hij maandag een nieuwe verbintenis ondertekent.